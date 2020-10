Elisabetta Gregoraci fidanzata? La sorella Marzia interviene su Instagram

Elisabetta Gregoraci fidanzata con Stefano Coletti? Sul polverone sollevato da Arianna David è intervenuta la sorella Marzia Gregoraci su Instagram.

Per spegnere l’incendio che è scoppiato al Grande Fratello Vip è dovuta intervenire Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta Gregoraci. Il “caso” è scoppiato a causa delle dichiarazioni di Alfonso Signorini, confermate poi da Arianna David che a Mattino 5 ha lanciato la notizia bomba. L’ex miss Italia ha confermato le indiscrezioni, dicendo: “Elisabetta fuori non è sola, da quello che so io ha una persona a Monte Carlo. E parlo di Stefano Coletti, un ragazzo biondo con gli occhi azzurri”. Dichiarazioni confermate anche da Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”. Per lui, sarebbe una relazione plausibile, se non addirittura certa.

E invece Marzia Gregoraci è intervenuta su Instagram con un chiaro messaggio, per smentire ciò che aveva sostenuto Arianna David sulla presunta relazione tra la showgirl e il pilota Stefano Coletti. Marzia ha pubblicato una comunicazione dicendo che sia lei sia la migliore amica di Elisabetta, l’avvocato Micaela Ottomano, che sarebbero le due persone a lei più vicine, smentiscono ufficialmente che Arianna David abbia alcun rapporto amicale con Elisabetta. E pertanto invitano la David ad astenersi dal fare dichiarazioni pubbliche sull’esistenza di un rapporto che, sostiene ancora la lettera, non c’è mai stato. La comunicazione va oltre e arriva a chiedere all David di non parlare mai più della vita privata di Elisabetta, sia perché non può esserne a conoscenza, sia perché si tratta di un comportamento che va a ledere la sua reputazione. La lettera poi è stata accompagnata da un “no comment”, con a seguito il tag alla redazione di Mattino 5 nonché alle conduttrici Federica Panicucci e Barbara d’Urso, che avevano trattato l’argomento.

Ora si vedrà nelle prossime puntate di GF Vip se Elisabetta verrà ancora pungolata da Alfonso Signorini, e cosa dirà.