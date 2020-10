Elisabetta Gregoraci, la verità a Mattino 5: “Fidanzata con Stefano Coletti”

Elisabetta Gregoraci al centro del gossip dopo la puntata del GF Vip di ieri. Arrivano conferme sulla sua possibile relazione fuori dalla casa

Grande Fratello Vip che continua a tenere banco con le vicende relative alla showgirl. Che nella puntata di ieri sera è stata pungolata da Alfonso Signorini, con la sua mezza confessione su una presunta relazione che avrebbe fuori dalla casa. Situazione che ha mandato in crisi Pierpaolo Pretelli che si è sentito per certi versi tradito dalla showgirl tanto che lui avrebbe nutrito delle speranze nei suoi confronti. Sebbene la diretta interessata abbia smentito qualsiasi tipo di relazione all’esterno della casa sia a Signorini che allo stesso Petrelli, nelle ultime ore sono arrivate invece delle indiscrezioni clamorose. Che smascherano definitivamente la showgirl. A Mattino 5 Arianna David ha lanciato una notizia davvero clamorosa. Nello studio di Federica Panicucci l’ex miss Italia ha confermato le indiscrezioni, facendo esplodere la bomba dopo che ieri sera Alfonso Signorini aveva acceso la miccia. “Elisabetta fuori non è sola, da quello che so io ha una persona a Monte Carlo. E parlo di Stefano Coletti, un ragazzo biondo con gli occhi azzurri”. Le parole della David hanno gettato benzina sul fuoco, con le sue dichiarazioni che sono poi state rafforzate da Riccardo Signoretti, direttore di “Nuovo”. Secondo Signoretti la relazione sarebbe plausibile se non certa. Infatti ha confermato di aver fotografato i due insieme la scorsa estate. A questo punto i fan di Elisabetta Gregoraci si chiedono il perché di questo silenzio in quella che sembra essere una relazione acclarata. E perché il suo comportamento ambiguo con Pierpaolo Petrelli. Domande che avranno di sicuro una risposta, in quanto nelle prossime puntate Signorini sicuramente vorrà tornare sull’argomento. Per approfondire anche queste indiscrezioni che sembrano essere più di semplici indizi. Venerdì nella dodicesima puntata della trasmissione di sicuro ne spremo di più.