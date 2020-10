Barbara D’Urso come non l’avete mai vista emoziona i fan: “Gli amori di una vita”

Barbara d’Urso ha stupito ancora una volta i follower di Instagram con una foto che ha mostrato i suoi veri ed unici amori della sua vita

La conduttrice napoletana sa sempre come fare per colpire i suoi follower di Instagram. In un modo o nell’altro riesce a far parlare di sé, che si faccia in modo positivo o negativo poco importa. Infatti tanti sono i commenti che arrivano sotto i post che pubblica su Instagram, a dire il vero non tutti sono piacevoli. Infatti nell’ultimo periodo si nota una certa schiera di detrattori della conduttrice, che l’accusano sia per il modo di condurre e la televisione che propone. Ma anche per i suoi atteggiamenti sui social. Nel primo caso si tratta di critiche opinabili, in quanto ognuno può essere libero di scegliere cosa guardare in televisione. Avendo la possibilità di cambiare canale in base ai propri gusti. Libertà di scelta sia nella proposta che nella scelta. A chi critica, bollando come ‘trash’ le sue trasmissioni la risposta sta nei numeri che riesce a collezionare negli ascolti. La seconda polemica riguarda il suo modo di apparire sul web. Con l’accusa ricorrente nei suoi confronti di ritoccare le foto rendendole più belle. Anche il suo esporre le sue curve in bella vista trova le feroci critiche da parte dei follower, che puntano il dito contro di lei e la sua età. Anche in questo caso il dibattito è aperto, con chi la difende e chi l’accusa di protagonismo inopportuno.

Barbara d’Urso nella foto del passato ha lasciato tutti i fan a bocca aperta

Barbara d’Urso sa sempre attirare l’attenzione dei follower nei suoi confronti. Che si dividono tra chi l’adora e chi invece la detesta. Destino questo che accomuna un po’ tutti i personaggi pubblici e dello spettacolo, che prendono il buono ed il cattivo che arriva dai social. Non si può piacere proprio a tutti. Anche se c’è da dire che i numeri parlano dalla sua parte, con la stragrande maggioranza dei seguaci del web che non si perdono nessuna sua pubblicazione. Anche uno degli ultimi post ha ricevuto molti apprezzamenti dai fan grazie ad una foto del passato che ha lasciato tutti a bocca aperta. La conduttrice napoletana, bellissima e giovane, ha mostrato i suoi due veri amori della sua vita. Si tratta dei figli Giammauro ed Emanuele, che ha voluto sempre lasciare fuori dal mondo dello spettacolo e della televisione. Una scelta che ha sempre rispettato anche perché entrambi non hanno intrapreso la strada della madre. Nati dal matrimonio con il produttore cinematografico Mauro Berardi, i due figli della conduttrice vivono le loro vite nella massima riservatezza. In foto – pubblicata sotto – la showgirl ha mostrato i suoi unici veri amori della sua vita. Con i follower che hanno riempito di like e commenti la foto di qualche anno fa.