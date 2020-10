GF Vip: nella notte c’è stato lo sfogo di Pierpaolo Pretelli: il modello si è reso conto di non avere speranze con la showgirl nella casa

Quella di ieri sera è stata una puntata scoppiettante, con tanti temi toccati da Alfonso Signorini, come sempre bravo a miscelare le varie tematiche che si sono intrecciate tra i vari concorrenti all’interno della casa. Tra i momenti salienti della puntata di sicuro l’eliminazione di Matilde Brandi, con le lacrime di Elisabetta Gregoraci che aveva legato tantissimo con la 51enne romana. Proprio la showgirl è stata al centro dell’attenzione, ancora una volta, per la sua ‘amicizia’ particolare con Pierpaolo Petrelli. Ancora una volta di mezzo lo zampino del direttore di Chi, che al momento giusto ha fatto scoppiare l’ennesima bomba della serata. Infatti Alfonso Signorini ha chiamato nel confessionale la Gregoraci. Chiedendo chiarimenti su un gesto che la showgirl fa spesso. Ossia quello di battersi la mano sul petto verso la telecamera. E’ capitato molto spesso, tanto che il conduttore è andato diretto nel chiedere delle spiegazioni sul perché lo facesse così spesso. La risposta della Gregoraci è stata fuorviante. “Lo faccio per mio figlio, ma anche per un gruppo di persone che mi seguono all’esterno”. La spiegazione ovviamente non è stata convincente. Anche perché alla domanda di Signorini su chi fosse un certo Stefano la risposta non è stata considerata sincera. “Non ho avuto storie con lui” ha spiegato la showgirl facendo capire che si tratta solo di un amico.

GF Vip, Pretelli ha avuto uno sfogo ed un duro confronto con la Gregoraci

GF Vip che ancora una volta non ha deluso le aspettative in quanto a colpi di scena. E chi credeva in una storia vicina allo sbocciare tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci si è dovuto ricredere. Infatti la mezza ammissione della showgirl fatta nel confronto con Alfonso Signorini ha mandato in crisi il modello. Che durante la diretta ha ascoltato in silenzio l’andamento della situazione. Poi a fine puntata Petrelli è uscito all’esterno della casa ed è scoppiato in un pianto per quello che è accaduto. I compagni, in particolare Tommaso Zorzi, hanno provato a consolarlo. “Perché mi ha mentito” la domanda che si è fatto il modello per ore. Il confronto con Elisabetta Gregoraci poi è stato duro. “Non ho nessuno fuori e ripeto che sono single. Ma questo non vuol dire che debba per forza avere una storia con te” la dura risposta della showgirl. Risposta che sembra a questo punto mettere definitivamente una pietra sopra alle speranze di Petrelli che è apparso ancora più deluso da questa risposta. Cosa potrà succedere nelle prossime ore lo scopriremo. Ma al momento la situazione tra i due rimane tesa, e non filtra troppo ottimismo tra i fan dei due concorrenti.