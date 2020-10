E’ stata la stessa Elisabetta Gregoraci a velare a chi sono rivolti i suoi messaggi in codice, che avevano incuriosito il pubblico a casa.

Lei è una delle maggiori protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip, stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato, lasciando tutti senza parole.

Elisabetta Gregoraci ed i messaggi in codice svela: “Ecco a chi sono rivolti”

Nella puntata che è andata in onda ieri sera, del Grande Fratello Vip, si è parlato molto, ovviamente, della coppia Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

In molti, sono curiosi, cosa sta nascendo tra i due coinquilini, dato che Elisabetta, nelle ultime giornate sembra si stia allontanando un pochino.

Ma, il padrone di casa, Alfonso Signorini, giustamente, dato il grande parlare su internet, ha voluto chiarire con Elisabetta se quella sorta di messaggi in codice era rivolta a qualcuno in particolare.

Elisabetta ha svelato, che effettivamente sono indirizzati, usando le seguenti parole:

“Sono rivolti fuori, sì, ma all mio gruppo di amiche. Non è niente di strano”.

Ma per l’opinionista in studio, Antonella Elisa, non è vero, questi messaggi in codice sarebbero rivolti a qualche altra persona.

Nel corso poi della puntata, Alfonso Signorini ha parlato anche di Piero Barone, cercando di indagare che rapporto c’è tra i due, ma Elisabetta ha confermato che sono solamente degli amici.

Molto probabilmente, Pierpaolo, vorrebbe sapere con precisione cosa c’è, e forse avrebbe proprio bisogno di chiarezza per andare avanti o meno, a corteggiare Elisabetta.

Quando Alfonso Signorini ha chiesto ha chiesto cosa farà ha semplicemente detto che ci penserà e che non si era accorto dei gesti in codice.

Il padrone di casa, gli ha suggerito di non mollare, quindi staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni.

Secondo voi Elisabetta Gregoraci ha detto la verità oppure no? Erano veramente rivolti alle amiche?