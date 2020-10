Vediamo insieme il prossimo ballerino che si esibirà a Ballando con le stelle, solamente per una notta, un nome incredibile.

Il programma del sabato sera, Ballando con le stelle, è davvero molto amato e seguito da moltissime persone.

Vediamo insieme chi sarà per questa settimana il ballerino speciale.

Ballando con le stelle: svelato il prossimo incredibile ballerino per una notte

Il programma che il pubblico ama da molti anni, e condotto alla perfezione da Milly Carlucci, come sappiamo va in onda tutti i sabati in diretta.

Milly Carlucci, anche se va in onda ed in diretta, in un periodo davvero così particolare, riesce a gestire tutti i problemi che sono succeduti in modo egregio.

Quindi a Ballando con le stelle, si stanno già preparando, per il prossimo ballerino speciale che si esibirà sul palco di Rai1.

Lo scorso sabato, il ballerino per una notte, era proprio la padrona di casa, che ha fatto una esibizione magnifica.

Il ritorno di Samuel Peron, dopo ben 6 settimane di fermo a causa del Coronavirus, è stato celebrato lo scorso sabato, con il balletto stupendo insieme a Milly e a tutti gli altri maestri.

Ma torniamo al nome che hanno svelato dalle pagine di TvBlog, ovvero quello di Red Canzian, storico componente del gruppo musicale dei Pooh.

Red Canzian, si è da poco lanciato in una nuova bellissima avventura, ovvero una accademia per preparare i nuovi talenti nel mondo della musica, che si chiama Hoop.

Si preannuncia quindi una puntata davvero ricca di avvenimenti, e sicuramente il bravissimo e super amato, Red, non sfigurerà con l’aiuto dei vari maestri di ballo.

E voi cosa ne pensate di questa scelta su Red Canzian come ballerino per una notte? Vi interessa oppure avreste preferito qualcun altro?