Benedetta Parodi stupisce i follower di Instagram con una ricetta che apre la stagione invernale, con uno dei dolci della tradizione

La giornalista e conduttrice ha voluto cominciare alla grande la settimana che porta verso la fine del mese di ottobre. Con una foto che ha fatto felici soprattutto i milanesi con un dolce della tradizione che rimane tra i preferiti da tutti gli italiani. La moglie di Fabio Caressa riesce sempre a tenere alta l’attenzione dei suoi fan, che hanno davvero tantissime occasioni per ammirarla in televisione o sul web. Ma anche in radio. Infatti sta avendo un grande successo la sua partecipazione su Radio Capital insieme a Selvaggia Lucarelli e Daria Bignardi, con la sua versione da speaker che tanto piace ai fan e ai radioascoltatori. Insomma, un periodo felice per lei che riesce a portare avanti con successo i suoi programmi televisivi e a non lasciare mai soli i follower di Instagram ma anche di Facebook. Che non si perdono una sua ricetta o consiglio per la cucina. Benedetta Parodi è molto attiva sui social, anche per la sponsorizzazione del suo nuovo libro “Una poltrona in cucina” che sta avendo un grande successo. Oggi, per iniziare al meglio una settimana autunnale, ha voluto fare un regalo alla sua Milano. Che anche in questa seconda ondata di emergenza Coronavirus non sta vivendo dei momenti felici. Il suo regalo in anticipo ai suoi follower è stato quello del panettone, dolce simbolo per eccellenza del capoluogo lombardo, che anticipa le festività natalizie. Che si spera possano arrivare nel migliore dei modi per tutti gli italiani. “Primo panettone della stagione!!!😂 Buona settimana! 🤶”. Tanti i follower che hanno apprezzato il pensiero della conduttrice che rimane tra i personaggi più seguiti del web e della televisione. La sua bravura e passione tra i fornelli continuano a conquistare i fan che restano a bocca aperta anche per la sua simpatia e bellezza.