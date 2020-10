Bianca Guaccero e l’ansia per il rientro: i fan notano la sua scollatura

Bianca Guaccero ha stupito i follower di Instagram con una foto che ha messo in evidenza un suo particolare fisico davvero bollente

La conduttrice ha fatto impazzire i suoi follower con una foto che ha evidenziato la sua bellezza e sensualità. Lo scopo era decisamente un altro, nel senso che la bellezza pugliese aveva postato lo scatto non di certo per mettere in risalto il suo dettaglio bollente che alla fine è emerso. Quanto piuttosto il suo intento era quello di mostrare al web la sua ansia per il rientro in televisione. Il suo periodo felice sta andando avanti sul doppio binario. Carriera non solo da conduttrice per lei, ma anche attrice. L’ultima sua esperienza sui set è stata quella nella fiction della Rai “Il medico della mala” che andrà i onda nei prossimi mesi proprio sulla rete nazionale. Come detto la sua carriera va avanti su due binari che restano paralleli ma non sono uguali. Sta di fatto che la diretta interessata riesce a portare avanti entrambi gli impegni con passione ed impegno per due lavori che ama. Bianca Guaccero è amatissima dal suo pubblico di Instagram oltre che di quello televisivo. Bella e sensuale, ha oltre alle caratteristiche fisiche dalla sua anche competenza e simpatia. Elementi che fanno impazzire i suoi ammiratori. Che come detto nell’ultimo post sono rimasti senza parole. La notizia che la conduttrice voleva dare è quella del -7 alla sua trasmissione “Detto fatto”. Con la data del suo ritorno che era stata già ampiamente anticipata nei giorni scorsi proprio dalla conduttrice stessa. Nel post che abbiamo pubblicato sotto, i follower hanno appreso con entusiasmo la notizia del ritorno della loro conduttrice preferita. Ma non hanno potuto non ammirare la bellezza e sensualità che emersa dalla foto. Che ha mostrato un décolleté che ha lasciato senza parole i suoi ammiratori. Che crescono sempre di più. E voi, cosa ne pensate della foto della conduttrice?