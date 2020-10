Elisa De Panicis ha lasciato il pubblico di Instagram senza parole per uno scatto senza veli che ha messo in evidenza le sue curve bollenti

La web influencer ha lasciato il mondo di Instagram senza parole. La foto che ha pubblicato è stata davvero bollente, uno di quegli scatti che non passa inosservato. E che anzi scatena centinaia di messaggi che – di esaltazione o di critica – contribuiscono alla crescita del personaggio. Che in ogni caso non merita affatto presentazioni. Molto forte sul web, con la partecipazione alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha acquisito ulteriore celebrità anche tra il pubblico televisivo. Che ha potuto in verità apprezzarla solo per un periodo abbastanza limitato in quanto è stata una delle prime ad abbandonare il gioco. Memorabile lo scontro con Andrea Denver, che non gradì l’atteggiamento della web influencer che fece delle allusioni pubbliche su una possibile loro relazione all’esterno della casa. Comportamento che infastidì non poco Denver che si allontanò parecchio da lei. Ma Elisa De Panicis è rimasta quella di sempre anche dopo l’esperienza televisiva nel programma di Alfonso Signorini. Sul web non sono stati pochi i post che hanno infiammato i follower. Che hanno apprezzato ed ancora apprezzano le sue qualità fisiche che sono evidenti. Nelle ultime ore ha pubblicato una foto che ha scatenato tutti i suoi follower. Che non hanno resistito alla tentazione di lasciare un commento ed un like allo scatto. Che come detto è stato senza veli e bollente. In piedi su una sedia, ha mostrato le sue curve – lato a e lato b – semi scoperto. Con una vestaglia molto scollata e senza intimo. Gioco del vedo non vedo che ha reso incandescente l’atmosfera e che ha contribuito ad infiammare il web. Un successo importante per il post (pubblicato sotto) che ha confermato le sue doti fisiche e la celebrità sul web.