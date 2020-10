Mara Venier ha postato una foto su Instagram che ha commosso tutti i suoi follower: si tratta di una grave perdita per la conduttrice

Un messaggio in lacrime per la conduttrice, che non ha trattenuto tutta la sua angoscia su Instagram dopo aver appreso la scomparsa di Gianni Dei, uno dei suoi amici di sempre. In questo 2020 continuano ad arrivare tante brutte notizie, anche per i personaggi dello spettacolo e della televisione. Un anno per tanti motivi da dimenticare. La conduttrice veneziana, la regina della domenica, in un post sulla sua pagina Instagram ha ricordato il suo amico: “Gianni mio come farò senza di te. Sei stato tutto per me, amico, fratello, complice. Come farò dopo 35 anni di fratellanza, come farò ???? Il mio cuore è spezzato 💔💔💔😭😭😭😭😭😭😭riposa in pace amore mio💔”. Gianni Dei è stato un grande attore ma anche un famoso cantante. Aveva 80 anni, e da qualche periodo aveva dei problemi di salute, che purtroppo nelle ultime ore si sono aggravati. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei follower che hanno voluto partecipare al dolore della conduttrice che è stata da 35 anni un’amica fedele per Gianni Dei, con il dolore che le ha lasciato la sua scomparsa che resta inimmaginabile. Una perdita che l’ha scossa, come si sono accorti anche tanti suoi follower che erano a conoscenza del forte legame tra i due.

La conduttrice domenica aveva salutato l’amico che non stava bene

Mara Veinier ha voluto ricordare con un post ed una foto su Instagram l’amico Gianni Dei scomparso all’età di 80 anni. La loro amicizia era forte e durava da 35 anni ormai. La foto postata dalla conduttrice (che abbiamo postato sopra) ha commosso il web. Tanti i follower che hanno voluto partecipare al ricordo della conduttrice. Ma anche personaggi dello spettacolo hanno ricordato l’amicizia forte che si era instaurata tra la conduttrice e l’artista. Insomma, tanta commozione anche per i follower di Instagram della conduttrice. Che proprio domenica scorsa dagli studi di Domenica In aveva salutato Gianni Dei che non stava molto bene. Come detto anche dal mondo dello spettacolo hanno ricordato l’artista scomparso. Tra i commenti alla conduttrice abbiamo notato anche quello di Alba Parietti, che era a conoscenza dell’amicizia tra i due: “Come mi spiace Mara so cosa significava Gianni per te . Ricambio tutto l’affetto che mi hai fatto sentire in questi giorni . E mi stringo a te e a chi a Gianni voleva bene”. Ma anche altri personaggi dello spettacolo come Alessia Marcuzzi Caterina Balivo Christian De Sica ed Alessandra Amoroso, solo per fare qualche nome, si sono accodati al dolore della conduttrice. Anche Cristiano Malgioglio non ha trattenuto il suo dispiacere e la tristezza per la brutta notizia appresa: “Abbiamo perso un amico d’oro oltre che speciale e oggi abbiamo il cuore rotto”.