Caterina Balivo ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che fa riferimento alla sia infanzia insieme alla sua bellissima mamma

La conduttrice è molto attiva su Instagram, con tanti post che fanno emergere aspetti della sua vita privata. Fino a qualche mese fa sui social pubblicava anche tante foto e video inerenti alla sua attività lavorativa, con i fan che la riempivano di complimenti sui social e ne apprezzavano le qualità sia come donna che come personaggio televisivo. Adesso, in attesa di un suo possibile ripensamento per quel che riguarda il ritorno in televisione, i fan possono accontentarsi dei tanti post che pubblica e che fanno riferimento alla sua vita lontano dalla televisione. Una scelta, quella di fare la mamma a tempo pieno, che va rispettata, anche se tanti fan non l’hanno condivisa. Per tutta l’estate, ed a seguito del lockdown, la conduttrice di Detto Fatto ha avuto tante discussione con i suoi follower. Tante hanno avuto al centro dell’attenzione il suo ritorno in televisione. Nell’ultimo post condiviso su Instagram Caterina Balivo ha postato una foto del passato, di quando era una bambina. In braccio alla mamma ha commentato la foto in segno di ammirazione per la donna che l’ha cresciuta. E che con i suoi insegnamenti le ha permesso di diventare a sua volta la mamma di oggi: “Ecco una ragazza degli anni ottanta con la sua prima figlia. Le ha insegnato ad essere sempre protagonista della propria vita. È quello a cui più tiene quella stessa bambina, oggi mamma di due biondoni. #GirlUpChallenge voglio vedere le vostro foto del passato, scatenatevi e sostenete anche voi questa giornata #InternationalDayOfTheGirl”. Una foto che ha procurato tanta tenerezza nei follower per lo scatto con la conduttrice da bambina e la somiglianza con la sua bellissima mamma. La foto (pubblicata sotto) ha confermato ancora una volta il forte amore e legame tra lei ed i follower che la stimano e la seguono con passione.