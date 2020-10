Adriana Volpe irresistibile su Instagram con un post che ha messo in evidenza la sua perfezione fisica che ha scatenato i suoi follower

La conduttrice sta vivendo un periodo abbastanza intenso della sua vita. Con soddisfazioni in campo lavorativo ma qualche criticità nei rapporti personali e di famiglia. Ci riferiamo alla possibile rottura con il marito Roberto Parli. Tanti rumors sulla coppia che a quanto pare non sta vivendo un periodo felicissimo. Gli screzi tra l’imprenditore e la conduttrice sarebbero nati all’indomani della partecipazione di quest’ultima al Grande Fratello Vip della scorsa edizione. E l’avvicinamento di Andrea Denver alla bella Adriana. Un corteggiamento sempre respinto dalla conduttrice in modo categorico, anche se ci sarebbero delle ipotesi di flirt tra i due. Ovviamente non ci sono ad oggi conferme su queste voci di gossip, anche se tra l’imprenditore e la conduttrice ad oggi ci sono molti litigi che caratterizzano il loro rapporto. Non ultimo uno screzio pesante davanti alla piccola Gisele al suo primo giorno di scuola. Episodio ripreso con tanto di foto dal settimanale “Chi”. Per quel che riguarda la vita lavorativa Adriana Volpe sembra un treno in corsa, con la conduzione su “Otto” della trasmissione “Ogni mattina” che le sta dando tante soddisfazioni. Anche su Instagram è molto attiva, con la condivisione di foto e video che attirano l’attenzione dei suoi 433mila follower che stravedono per lei. Il video che ha pubblicato su Instagram ha avuto un discreto successo, con i follower che si sono complimentati con lei per la straordinaria forma fisica che non è passata inosservata. Pochi secondi che hanno attirato l’interesse del pubblico che ha risposto con like e commenti per lei. Una sequenza interminabile di complimenti e messaggi di approvazione per la conduttrice che ha commentato: “Ricarico le batterie, buona domenica, ci vediamo lunedì”. Immagini che anche in questo caso lasciamo commentare a voi con la pubblicazione sotto.