Ballando con le stelle: Svelato il segreto di Zazzaroni, “ecco perchè non si siede”

Cerchiamo di capire per quale motivo, Ivan Zazzaroni, giudice di Ballando con le stelle non si siede mai e resta sempre in piedi.

Lui è uno dei giudici del programma che va in onda il sabato sera, stiamo parlando di Ballando con le stelle, ed ovviamente di Ivan Zazzarori.

Cerchiamo si capire insieme il motivo, della domanda che si sono posti in molti, su di lui.

Ballando con le stelle: Svelato il motivo di Ivan Zazzaroni che non si siede mai

Il programma, Ballando con le stelle, è iniziato da varie settimane, e procede davvero benissimo, anche se ci sono stati vari problemi di salute, per i suoi partecipanti.

Chi è stato colpito dal Covid, chi ha subito un intervento chirurgico, e quant’altro, ma in molti hanno un dubbio, o meglio, una curiosità du di lui.

Stiamo parlando di Ivan Zazzaroni, e del motivo per il quale non si siede mai durante la puntata, o almeno è quello che possiamo vedere.

Il programma ballando con le stelle, dura da diversi anni, stiamo infatti ben al decimo, e Ivan Zazzaroni, si trova nella prima postazione vicino al collega Fabio Canino.

Al centro delle postazioni ci sono le due bellissime donne, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli, e per finire, vicino a Milly Carlucci troviamo Guillermo Mariotto.

Tutte le volte che viene inquadrato, Ivan Zazzaroni è sempre in piedi, e per il momento il motivo non è ancora stato svelato, ma forse lo sgabello è molto scomodo e la puntata è abbastanza lunga.

La puntata di ieri, poi ha visto anche una prova a sorpresa per i concorrenti di ballando con le stelle, ovvero hanno dovuto ballare da soli e riconoscere lo stile di ballo.

I punti, li ha assegnati Carolyn, e sono andati a Alessandra Mussolini, e Ivan Zazzaroni ha detto a Milly che poteva chiedere anche agli altri giudici, ma il tutto è finito lì senza nessun litigio.

E voi cosa ne pensate di questa particolare situazione, e secondo voi qual’è il motivo per il quale Ivan Zazzaroni non si siede mai durante la puntata?