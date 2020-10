Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente, Mara Venier, dal suo profilo social, che non era mai successo prima.

Il programma domenicale, condotto dalla super amata, Mara Venier, nella giornata di oggi ha annunciato che succederà qualcosa di particolare.

Vediamo meglio insieme che cosa sta succedendo.

Mara Venier: “Oggi a Domenica in una cosa mai successa prima!”

La super amata Mara Venier, è nel cuore di moltissimi italiani, da davvero molto tempo, e con il programma Domenica In, riesce a far trascorrere molte ore in allegria a chi la segue da casa, con sempre tanto affetto.

In questi giorni, poi sarà un giorno speciale, ovvero la festa di Mara Venier, che compie 70 anni, e per la precisione si tratta del 20 ottobre.

Ma torniamo a quello che succederà a brevissimo a Domenica in, ovvero qualcosa mai successa prima.

La padrona di casa non intervisterà un ospite, bensì l’ospite farà una lunga intervista a lei, e stiamo parlando dell’amico e collega Carlo Conti.

E’ stata la stessa Mara Venier ha svelarlo tramite il suo profilo social Instagram con un post che ha ricevuto moltissimi commenti positivi per la scelta fatta.

Carlo Conti e Mara Venier sono amici da anni, ed insieme condurranno anche Lo Zecchino D’oro sempre sulla rai.

Un momento, quello dell’intervista, davvero magico, perché molto probabilmente si ripercorrerà la lunghissima carriera di Mara Venier.

L’intervista dovrebbe andare in onda alle 14, come annunciato, sempre che non ci siano modifiche nel corso della puntata.

Nella puntata di oggi, ci dovevano essere anche, Francesco Totti ed Ezio Greggio, ma non ci saranno a causa del grave lutto per l’ex capitano della Roma e per il secondo a causa di motivi personali.

Ma super ospiti della puntata ci saranno Romina Power, insieme al figlio Yari e alla compagna Thea Crudi, oltre ad Antonella Clerici.

E voi cosa ne pensate di questa particolare scelta di ricevere, da parte di Mara Venier, l’intervista da Carlo Conti?