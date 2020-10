Vediamo insieme che cosa ha confessato, in queste ultime ore, il bellissimo Can Yaman, che nessuno si aspettava.

Lui è un bravissimo attore, ma anche molto bello ed amato dal pubblico, stiamo parlando del bel turco, Can Yaman.

Vediamo insieme che cosa ha confessato, lasciando tutti a bocca aperta.

Can Yaman: la confessione che non ti aspetti da lui

Lei è bellissimo, ed il suo pubblico lo ama alla follia, tanto che l‘intervista fatta Verissimo, da Silvia Toffanin, è stata davvero molto seguita.

Stiamo parlando del bel Can Yaman, che ha parlato un italiano perfetto, in tutta l’intervista, ed ha spiegato anche per quale motivo.

L’attore turco di 30 anni, è però sempre molto riservato sulla sua vita privata, ma ha dichiarato di avere una passione per tutte le lingue, ma in modo particolare per l’italiano.

Ha anche confessato, di aver frequentato un liceo italiano quando era ragazzo e si trovava ad Instambul.

Ma poi arriva l’imprevisto, ovvero a causa di problemi in famiglia, non può più partecipare alla scuola, ma ecco la confessione che nessuno si aspettava, Can infatti ha detto:

“Ho vinto una borsa di studio, perché ero il primo della scuola. Quella borsa di studio mi ha salvato la vita”.

Can, ha poi parlato della sua esperienza nella soap opera DayDremers che gli ha lasciato un qualcosa in particolare, ovvero l’amicizia con Demet Ozdemir.

Anche il personaggio che interpreta, ovvero Can Divit, è molto simile a lui, e questo lo ha aiutato tanto a calarsi nel personaggio.

Can ha inoltre, svelato che si è laureato in Giurisprudenza, cosa che ancora non aveva dichiarato al grande pubblico che lo segue.

E voi cosa ne pensate dell’attore di Day Dremers Can Yaman? Vi piace ed avete seguito la soap questa estate oppure no?