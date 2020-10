Vediamo insieme che cosa sta succedendo, sulla questione Eleonora Danile, e per quale motivo il Codacons vuole denunciare Fedez.

Come ormai sappiamo, la bravissima conduttrice Eleonora Daniele, ha fatto un intervento particolare su Chiara Ferragni, e dopo poco, ovviamente c’è stata la risposta da parte del marito Fedez.

Ma vediamo insieme, per quale motivo, il Codacos vuole agire denunciandolo.

Fedez: il Codacons lo denuncia per “Istigazione a delinquere”

In queste ultime ore, la presentatrice Eleonora Daniele, ha raccontato, che dopo lo sfogo avuto da Fedez, nei suoi confronti, è stata vittima di bullismo, dai soliti leoni da tastiera.

LEGGI ANCHE —-> TINA CIPOLLARI: ACCUSA PESANTE A GEMMA “CI HAI PROVATO CON MIO MARITO!”

Eleonora, durante il programma, aveva detto che Chiara Ferragni, non si era più occupata di Coronavirus, dallo scorso mese di marzo.

Su quanto dichiarato da Eleonora, è intervenuto il Codacos che chiede che intervenga la magistratura per quanto successo, ed il tutto è riconducibile a Fedez.

Le parole che hanno dichiarato sono state molto forti e sono le seguenti:

LEGGI ANCHE —-> BARBARA D’URSO SCATENA LA POLEMICA SU INSTAGRAM: “ADESSO TIRI FUORI QUESTE”

“Da Fedez abbiamo assistito ancora una volta ad una violenza sessista inaudita, di cui ha fatto le spese una conduttrice colpevole di aver espresso una velata critica a Chiara Ferragni”.

Il presidente del Codacos, Carlo Rienzi, ha dichiarato che se Eleonora Daniele è d’accordo, sporgeranno denuncia per istigazione a delinquere.

Ma ricordiamo cosa è successo, e perché è iniziato tutto questo, la padrona di casa del programma Storie Italiane, ha dichiarato in diretta, che secondo lei, Chiara avrebbe dovuto inviare più messaggi sul Coronavirus, dato il grandissimo numero di ragazzi che la segue.

Successivamente, però, ha chiesto scusa sia a Chiara che ha Fedez, e si è congratulata per questa seconda gravidanza, durante l’emergenza sanitaria ancora in corso per il Coronavirus.

Ha iniziato la puntata, dichiarando di essersi scusata tramite i social con loro, e lo ha fatto nuovamente in diretta, dichiarandolo senza nessuna polemica.

Staremo a vedere che cosa succederà nei prossimi giorni, ma molto probabilmente Eleonora non accetterà la proposta del Codacons. E voi cosa ne pensate?