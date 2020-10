Alfonso Signorini annuncia l’ingresso nella casa di un concorrente gay per essere corteggiato da Zorzi. E scatta il totonomi.

Due, tre settimane. Non di più. È quanto dobbiamo aspettare per vedere sugli schermi della casa più spiata dagli italiani un nuovo concorrente, che entrerà apposta per poter essere corteggiato da Tommaso Zorzi. È stato lo stesso Alfonso Signorini a fare l’annuncio. Il conduttore del reality ha come obiettivo quello di venire incontro a una richiesta di Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti più amati della presente edizione dello show di Canale5. L’influencer, che come tutti sanno è gay, essendo anche l’ex fidanzato di Iconizer, vorrebbe poter godere gli ammaliamenti dell’amore. E visto che alla casa non ci sono uomini gay – fatto collaudato dopo che Massimiliano Morra, sua mamma e sua fidanzata hanno giurato che lui è etero – per Zorzi non resta che chiamare qualcuno da fuori. “Un nuovo concorrente gay entrerà presto nella Casa del GF Vip. È la risposta alla precisa richiesta di Tommaso Zorzi che vuole un inquilino da corteggiare”, è stata la promessa di Signorini.

Ma chi sarà la fortunata preda di Zorzi? Il tononomi è iniziato subito. E ha già prodotto un primo indiziato. Sarebbe Claudio Sona, nato nel 1987. Il veronese è già passato sotto ai riflettori ed è stato il primo tronista gay di ‘Uomini e Donne’. Lì infatti ha conosciuto Mario Serpa, con cui si è fidanzato, ma l’amore è durato non più di qualche mese. E perché si pensa proprio a Sona? Sembra che lui e Zorzi siano molto amici, un’amicizia che dura ormai molti ormai. C’è chi pensa, proprio a causa del loro legame, che difficilmente potrà scattare qualche scintilla tra loro. soprattutto perché Sona è attualmente fidanzato con Nicholas Cornia. Ma nel mondo dello spettacolo, questi potrebbero essere dettagli che non impedirebbero mai di far nascere una nuova passione.