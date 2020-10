Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi non stanno vivendo momenti facili nella casa di Cinecittà. E forse a causa della tensione accumulata, sono stati protagonisti di una accesa lite

Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi non stanno vivendo momenti facili nella casa di Cinecittà. L’attrice siciliana è al centro delle attenzioni da alcune settimane. È stata una delle protagoniste del coming out di Gabriel Garko, che è stato il suo fidanzato mediatico per parecchio tempo. Poi è anche al centro del mistero di Ares Gate, indicata come una “setta” dei Vip, dove si aggirerebbe un “Lucifer” di cui gli appartenenti della setta i sarebbero succubi. E parlando sempre dei massimi sistemi, Del Vesco, ospite a Live non è la d’Urso, ha denunciato un vero e proprio “sistema” operato dalle agenzie per spingere le carriere degli attori, obbligandoli a fingere e a trovarsi “falsi” fidanzati. Con tutta questa pressione, è dovuto intervenire il fidanzato dell’attrice, che le ha inviato un messaggio via Instagram per tranquillizzarla e confermare il loro amore. Da parte sua, Zorzi si è scagliato contro i creatori del Grande Fratello, e ha anche minacciato di lasciare definitivamente la casa. L’influencer si era sfogato con i suoi compagni di casa, a cui aveva raccontato di aver parlato con gli autori del programma, a cui avrebbe manifestato il desiderio di parlare con i suoi avvocati per poter andarsene definitivamente. Zorzi se l’è presa con il modo come viene presentato da Alfonso Signorini. E ieri il giovane è stato anche preso di mira da Patrizia De Blanck, che gli ha dato del “frocio”.

Insomma, momenti non facili per i due concorrenti che, forse in preda alla tensione accumulata, sono stati protagonisti di una accesa lite alla fine della puntata di ieri. I due avevano già discusso in puntata, ma la discussione è proseguita, con accuse e insulti reciproci. Adua ha confessato di aver affermato che Massimiliano Morra sarebbe gay, e ha chiesto scusa a tutti. Zorzi invece dice che l’attrice avrebbe detto la stessa cosa a lui prima di entrare nella casa. Lei invece dice di non di aver parlato di Massimiliano. Lui le ha dato della falsa e l’ha accusata di mentire: “Sei una pessima attrice”, ha detto alla giovane, che ha replicato con un “mi stai usando, non te lo permetto”. La situazione nella casa è davvero esplosiva!