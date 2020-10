Vediamo insieme la particolare didascalia che ha inserito Elisabetta Canalis, vicino ad una fotografia pubblicata su Instagram.

Lei è una delle donne del mondo dello spettacolo, particolarmente amate da anni, che con un mix perfetto di simpatia e bellezza riesce ad incantare sempre tutti.

Ma vediamo che cosa ha dichiarato, in questi giorni, in particolare sul marito, lasciando tutti senza parole.

Elisabetta Canalis dichiara con tristezza: “Mio marito non è proprio capace!”

La bellissima Elisabetta Canalis, come tutti sappiamo, è felicemente sposata con il marito Brian, ed insieme hanno la bellissima Skyler.

La coppia vive in America, e per la precisione a Los Angeles, ed in questi ultimi giorni ha trascorso un breve periodo in Messico, insieme ad alcuni amici.

Elisabetta e Brian sono sempre molto affiatati, ogni volta che viene pubblicato una loro immagine o, magari, una storia su Instagram.

Ma questa volta, e non è la prima volta, Brian ha fatto qualcosa che proprio non va giù alla bellissima Elisabetta.

Ha infatti pubblicato una fotografia su Instagram, dichiarando che lui non è proprio capace a farle.

Si perché tutte le fotografie che scatta Brian a Elisabetta non sono mai belle, anzi la riprende con le facce più strane.

Come in quest’ultima dove sta cercando di uscire dal mare, ma probabilmente cade a causa di un’onda, e la sua espressione non è una delle migliori.

Mentre, come ha dichiarato e mostrato, le fotografie che Elisabetta fa a Brian sono sempre perfette, e li viene benissimo.

E voi se chiedete una fotografia al vostro marito, o fidanzato riesce a farla bene oppure il risultato è simile a quello di Brian quando le fa ad Elisabetta?