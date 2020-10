Diletta Leotta in palestra è perfetta: un dettaglio fisico scatena i fan

Diletta Leotta ha infiammato il web con un post che ha messo in risalto un particolare fisico che non è sfuggito ai follower di Instagram

La conduttrice ha infiammato il web con l’ennesimo post che non è passato inosservato. Come spesso le accade, la sua forma fisica riesce a catturare l’attenzione di migliaia di follower. Anche in pochi minuti dalla pubblicazione i numeri che riesce a collezionare sono da record. La passione dei suoi ammiratori è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi due anni. Diventata il volto femminile principale a DAZN, la giornalista ha visto accrescere la sua popolarità, soprattutto però grazie alle sue doti fisiche ed alla sua bellezza. In questi mesi è finita anche al centro del gossip dopo la fine della storia con il pugile Daniele Scardina. Il suo essere single ha scatenato tantissime notizie sul suo conto. Con la presenza di un amico che alla fine non si è mai materializzato. E che avrebbe avuto una storia con la bellezza siciliana. Notizie mai confermate, come per esempio l’ultima sul suo conto. Con un presunto flirt con il calciatore del Milan Ibrahimovic per via di uno spot che i due hanno girato insieme. Come detto Diletta Leotta è attivissima sui social, con foto e video che mettono in risalto i suoi impegni lavorativi o scene di vita privata. Nemmeno il suo impegno con l’allenamento fisico viene trascurato. Con tantissime foto e video che hanno sempre trovato spazio sulla sua bacheca o tra le sue stories. Una sportiva come lei che dedica tantissime ore all’allenamento fisico non può che essere perfetta come si nota dai post che pubblica. Nell’ultimo in evidenza il suo lato b. Un messaggio promozionale di sicuro, ma che i follower hanno notato molto meno del lato b in primo piano. Una foto che ha lasciato per l’ennesima volta i fan a bocca aperta.