Anna Tatangelo, la scollatura fa impazzire i follower: “Ci fai morire”

Anna Tatangelo ha postato una foto su Instagram che ha messo in evidenza un dettaglio fisico bollente che non è sfuggito ai follower

La cantante ha postato una foto che non è passata inosservata sul web. L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha sempre avuto un gran seguito sui social e nelle apparizioni pubbliche in televisione. La sua storia ha emozionato i suoi fan, sin dai primi anni della relazione con il cantautore napoletano. Di pochi mesi fa la decisione della coppia di prendere strade diverse, anche se tra i due rimane un buon rapporto per il bene del figlio Andrea D’Alessio. In queste settimane la cantante di Sora è apparsa in grandissima forma, con una luce nuova nei suoi occhi che tanti hanno interpretato come un segno tangibile di una nuova presenza maschile nella sua vita. Ma ad oggi non c’è gossip che possa confermare questa notizia, se non qualche supposizione che ha bisogno ancora di conferme. Come detto nell’ultimo periodo la cantante ha postato tante foto sui social che hanno messo in evidenza la sua bellezza e sensualità. Diciamo che si tratta di un periodo molto importante anche per la sua carriera. Infatti il suo “Guapo” sta ottenendo un buon successo nelle vendite ma anche sul web. Nel post che ha pubblicato Anna Tatangelo è apparsa in grandissima forma. Con un dettaglio fisico bollente che non è sfuggito ai follower. Ma il post ha voluto celebrare i 10.000.000 di visualizzazioni raggiunte su YouTube. Un traguardo importante che è stato celebrato anche dai follower che si sono complimentati con lei e allo stesso tempo non hanno potuto non osservare il dettaglio. La foto che abbiamo postato sotto è stata molto apprezzata dai fan della cantante. Che hanno avuto delle belle parole per lei non solo come artista ma anche come dona. Il décolleté in primo piano ha fatto sognare i follower che hanno risposto con like e commenti sulla sua pagina ufficiale.