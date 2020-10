Harry e Meghan, lo zio di Kate all’attacco: “Pagliacci in cerca di attenzione”

La famiglia di Kate Middleton attacca Meghan Markle ed Harry: “Pagliacci, chiudete il becco”, si legge sul post Linkedin, poi cancellato

Quella che fino a l’altro ieri era la famiglia del bon ton , la Famiglia Reale inglese, più conosciuta al mondo, oggi si sembra trasformata in un gruppo preso da una faida. Perché di vera faida sembra trattarsi quella tra Kate Middleton e Meghan Markle. Nella guerra tra le spose dei due Principi, che si affiancano alle rispettive consorti, ora ci si è messo pure lo zio della duchessa di Cambridge. A quanto pare, dei membri della famiglia di Kate sono su un vero piede di guerra. La frase del 55enn Gary Goldsmith, fratello di Carole Middleton, mamma della duchessa di Cambridge, postata su Linkedin, non fa pensare ad altro: “Meghan e Harry sono pagliacci in cerca di attenzione”, si legge sul social dei contatti professionali. Goldsmith non perdona la coppia che è andata a vivere negli Stati Uniti, rompendo, per molti versi, con la Famiglia Reale. “Con tutto quello che sta succedendo nel mondo”, si sfoga lo zio di Kate, “questi due pagliacci fanno di tutto per stare al centro dell’attenzione”. Ma l’uomo, non soddisfatto di dare dei pagliacci ai due giovani reali, li manda stare zitti: “Per favore, chiudete il becco e allevate il vostro bambino. Smettetela di parlare e di pretendere! Harry, hai perso tutto il nostro amore e rispetto. Meghan, sei disonesta. Tacete, qui abbiamo da fare per salvare vite e l’economia”, ha scritto.

Il post è stato cancellato poco dopo ma era troppo tardi. Le parole avevano ormai girato il globo. Ma anche se lo zio di Kate questa volta ha esagerato ed è stato decisamente sopra le righe, non è l’unico a voler dire la sua e scagliarsi contro i duchi di Sussex. Christina Oxenberg, cugina del principe Carlo, ha detto che la coppia sarebbe fuggita dal Regno Unito perché in America è più facile essere idolatrati e la stampa è meno aggressiva. Parole per niente lusinghiere per i giovani reali. Povera Regina Elisabetta, chi l’avrebbe mai detto che avrebbe dovuto assistere a questo battibecco degno dei più sfegatati plebei.