Secondo il tabloide Sun, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, saranno protagonisti di un reality show. Subito la smentita del portavoce officiale, ma le voci ancora girano.

I Tabloidi inglesi si sono scatenati nel dare la notizia: secondo il giornale di gossip Sun, Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, dopo aver rinunciato allo status di membri senior di casa Windsor e ai relativi doveri ufficiali, potrebbero essere i prossimi protagonisti di una reality show. Il programma si realizzerebbe in una sorta di mix tra documentario e fiction, dove i due farebbero vedere al mondo le attività filantropiche di cui si occupano, da quando si sono trasferiti, clamorosamente, negli Stati Uniti alcuni mesi fa. La docu-fiction rientrerebbe tra i progetti messi in cantiere dalla coppia, che avrebbe firmato con Netflix un ricco contratto di collaborazione. Si parla di cifre stratosferiche: ben 150 milioni di dollari.

Ma non appena sono iniziate a girare le voci, un portavoce della coppia si è affrettato a smentirle. Harry e Meghan non intenderebbero “prendere parte ad alcun reality show” televisivo, ha precisato il portavoce, citato dai media britannici. Il contratto con Netflix – che questo sì, esiste – non comprenderebbe la loro partecipazione in veste di attori o figuranti. Invece, affermano fonti della stessa Netflix, il secondogenito di Carlo e Diana e la sua sposa ed ex attrice lavorerebbero come produttori e autori di “programmi innovativi”, che possono spassare dal documentario all’animazione, incentrati su temi sociali o sulla promozione del ruolo delle donne. La smentita del portavoce non ha però taciuto alcune voci di corridoio secondo cui i due hanno fatto marcia indietro dopo che, all’indomani della pubblicazione dei gossip, sono stati attaccati da critiche pesantissime. Anche perché, come si sa, una delle ragioni della eclatante “Megxit”, come è stata conosciuta la “fuga” della coppia negli Stati Uniti, sarebbe proprio la ricerca di una privacy che non trovavano insieme alla Regina. E nulla di più anti-privacy di un reality show!