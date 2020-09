Erano mesi si sospettava di un matrimonio segreto per la star di La La Land. Che ora sarebbe confermato da People. E forse ora anche la conferma di un’altra notizia

Mesi e mesi a speculare sul matrimonio della star di Hollywood e finalmente è arrivata la conferma: Emma Stone, si è sposata con Dave McCary. La bravissima attrice premio Oscar per la sua interpretazione nel film pluripremiato La La Land, e il comico, scrittore e regista originario degli Stati Uniti avevano annunciato il loro fidanzamento a fine dicembre. Ma con la crisi dovuta all’esplosione del nuovo coronavirus, i fidanzati sono stati costretti a rimandare il matrimonio. A rivelare che le nozze ci sono state è la rivista People, che avrebbe raccolto l’informazione da una fonte autorevole e vicina ai due. Anche Page Six avrebbe poi intervistato un insider che ha confermato l’ufficializzazione della relazione. Ma sulla data e sul luogo della cerimonia, ancora mistero. Non è chiaro infatti quando i due si sarebbero sposati.

Era da tanto che i fan attendevano questa conferma, ma le voci si sono di nuovo alzate quando nei giorni scorsi i paparazzi avevano immortalato la coppia che passeggiava tranquilla a Los Angeles. E sull’anulare sinistro dei due innamorati, si vedevano gli anelli d’oro: la prova inconfutabile della loro unione ufficiale, benchè ancora segreta. Ora però c’è chi parla di un bambino – o una bambina – in arrivo per i neo sposi. Negli scatti, l’attrice indossa una tuta e una camicia sotto, che sembra nascondere la gravidanza. Anche se i vestiti sono relativamente larghi, le sue foto del profilo mostrano una protuberanza sospetta che fa ben pensare a un bebé in vista. La Stone non conferma. Ma in questo caso non ci sarà bisogno. Se l’attrice è davvero incinta, la conferma, per forza di cose, non potrà tardare ad arrivare.