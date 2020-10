Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Tina Cipollari contro Gemma Galgani, e per quale motivo c’entra il marito di lei.

Loro sono le due protagoniste storiche del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, stiamo parlando di Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Vediamo insieme quali accuse si sono rivolte, questa volta.

Tina Cipollari: accusa pesante a Gemma “Ci hai provato con mio marito!”

Il programma che va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 e condotto alla perfezione da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, riesce sempre a fare il pieno d’ascolti ed a tenere incollate tantissime persone.

Ma due donne, sono quasi sempre, in lite tra di loro, e stiamo parlando dell’opinionista Tina Cipollari, e della storica dama di Torino, Gemma Galgani.

Ma qualcosa di davvero particolare è successo nella puntata di ieri, dove Tina ha rivolto delle pesanti accuse contro Gemma.

L’opinionista, infatti ha dichiarato le seguenti parole, lasciando tutti senza fiato ed a bocca aperta:

“Io non scrivo agli ex mariti delle altre!….Hai commentato in maniera molto colorita alcune cose sul suo profilo….quindi ci sta provando anche con lui”

Questa frase che ha detto Tina, la padrona di casa, Maria De Filippi, ha cercato immediatamente di farla ragionare, e spiegarle che probabilmente non era lei a farlo.

Gemma, ha iniziato dicendo, che se effettivamente è così Tina dovrà portare delle prove, dato quello che ha detto.

L’immediata risposta, ovviamente, da parte di Tina è che sarà fatto, e porterà le prove, quindi non possiamo fare altre che aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi giorni.

E voi cosa ne pensate di questa storia? E’ possibile, secondo voi, che Gemma abbia scritto al ex marito di Tina Cipollari, Chico?