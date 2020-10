Bianca Guaccero protagonista del web con un video che ha messo in evidenza le sue doti fisiche: in risalto le sue curve non sfuggite ai fan

La conduttrice è stata molto attiva in queste settimane post estate. Con le riprese della fiction “Il medico della mala” e con il ritorno della sua trasmissione “Detto Fatto” ed i relativi preparativi. Tante, insomma, le novità per lei che non smette di creare consensi nel pubblico. Che la ama e la segue con grande passione. Da anni ormai è un punto di riferimento di tantissimi telespettatori che la seguono con passione. Ma c’è da dire che anche sui social la sua notorietà è alta. Con i follower che non smettono di far sentire il loro consenso a suon di like e di commenti. Parliamo infatti di uni dei personaggi pubblici e televisivi che ha un forte seguito e che riscuote simpatie e consensi. Per la bravura e per un carattere solare e positivo, ma anche per le sue doti fisiche che non passano affatto in secondi piano. Infatti Bianca Guaccero è oggettivamente una bellissima ragazza. Con la sua forte sensualità che fa innamorare i follower ed un fisico perfetto che emerge in televisione ma anche sul web. Infatti i post che pubblica la bellezza pugliese ricevono un grande successo di like e di commenti. L’ultimo video in ordine di tempo che ha pubblicato sulla sua pagina è stato un enorme successo per lei in termini di visualizzazioni ma anche di like e commenti positivi per lei. Complimenti che hanno esaltato la sua forma fisica e le sue curve che fanno perdere la testa. Le immagini in bianco e nero del video (che abbiamo pubblicato sotto) hanno reso l’atmosfera rovente. Immagini che ancora una volta hanno messo in evidenza la sua bellezza che fa innamorare i follower. E voi, cosa ne pensate di questo video che ha fatto il giro del web?