Nina Moric ha pubblicato sul suo profilo Instagram un audio dove le arrivano minacce di morte da parte dell’ex marito Fabrizio Corona

Sono stati una delle coppie più chiacchierate sin dal momento del loro matrimonio. Poi la separazione ed i problemi familiari di Corona. Ma anche la vita della ex modella croata non è stata impeccabile. Con il piccolo Carlos che negli anni è cresciuto e che ha assistito spesso a scene di violenza tra i genitori. Adesso il ragazzo è ormai 18enne e vive con il padre. Che proprio stamattina si è presentato in Tribunale a Milano per un importante udienza che potrebbe portarlo libero a breve. Ma l’audio che ha pubblicato l’ex modella sul suo profilo Instagram è davvero shock. Si ascoltano due telefonate. La prima è quella tra lei e l’ex marito, con le minacce di morte a suo carico. La seconda è quella tra made e figlio, con Carlos che confessa di avere paura di stare con il padre e di voler tornare a vivere con la mamma. Audio choc che sono stati ascoltati da migliaia di follower dalla pagina Instagram. Audio che abbiamo riproposto sotto e che fanno rabbrividire. A commento delle due telefonate Nina Moric ha scritto: “Le verità nascoste. E questo e niente, difronte a quello che sento tutti i giorni, per tutto il resto ho ancora fiducia nella giustizia Italiana e dell’ umanità degli individui”. E ancora: “Non mi vedrete più in TV a fare sceneggiate da circo, SONO CAMBIATA, perché questo mondo di gossip non mi appartiene e probabilmente non mi è mai appartenuto, quindi per mostrarvi la verità e le ingiurie delle quali mi avete accusato, pubblico sul MIO PROFILO IG questo video. La tv Italiana potrà trovare altri carnefici e vittime, questa volta passo, ora e per sempre”. Di seguito il likn per ascoltare l’audio delle telefonate pubblicato sul profilo Instagram di Nina Moric.