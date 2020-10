Antonella Mosetti pubblica un video su Instagram che mette in evidenza le sue evidenti qualità fisiche che lasciano i follower a bocca aperta

La showgirl ha pubblicato un video su Instagram che ha fatto impazzire i suoi follower. Che la seguono con passione mostrando la loro approvazione nei suoi confronti ad ogni post a suon di like e di commenti. La bellezza romana riesce sempre ad attirare l’attenzione su di sé grazie al fisico perfetto che si ritrova ed alle curve bollenti che non passano di certo inosservate. Tante le polemiche con una parte di follower che non hanno apprezzato la sua trasformazione con i vari ritocchi di estetica che ha voluto apportare soprattutto al suo volto. Una persona completamente diversa da quella bellezza che si poteva apprezzare qualche anno fa. Ma per sua fortuna adesso la showgirl sta ritornando lentamente alla normalità, con l’aspetto fisico che la porta ad assomigliare sempre più alla bellissima ragazza che era prima dei ritocchi. Insomma, pare che insieme ad un esperto stia riparando agli errori commessi in passato. Per la gioia dei follower che stravedono per lei e che impazziscono per le sue doti fisiche che sono evidenti. Tanti i post che fanno il giro del web, anche grazie alle sue continue provocazioni. Con le curve in primo piano che non passano inosservate. Insomma, uno spettacolo per gli ammiratori del web di Antonella Mosetti che non aspettano altro che un suo post per mostrare il loro gradimento a suon di like e di commenti. Cosa che è avvenuta con l’ultimo video pubblicato e che ha ottenuto un successo importante. Il vestitino corto ed aderente non ha lasciato troppo spazio all’immaginazione dei follower che hanno apprezzato ancora una volta la sua esplosività fisica. Video che abbiamo come sempre postato sotto per mostrare la grande forma fisica della showgirl che appare in tutto il suo fascino. “Che donna mozzafiato che sei” ha commentato un fan.