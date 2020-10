Barbara d’Urso scatena la polemica su Instagram: “Adesso tiri fuori queste”

Barbara d’Urso presa di mira sui social dopo una foto pubblicata su Instagram con i follower che non le hanno perdonato l’ennesimo ‘eccesso’

La conduttrice non sta vivendo un periodo particolarmente felice sui social. Con le critiche che le arrivano da tanti follower che ormai l’hanno presa di mira. E che le contestano ogni attività nei post. Che siano foto o video cambia davvero poco, sempre un numero più vasto di persone contestano i suoi modi di apparire in pubblico. Come se quella di andare avanti con gli anni fosse una colpa imperdonabile. Sta di fatto che la conduttrice napoletana sta ricevendo da tempo attacchi anche forti da parte dei follower che non ne condividono atteggiamenti. Insomma, un vero e proprio attacco che viene respinto non dalla diretta interessata che non commenta. Ma da buona parte dei suoi sostenitori che la difendono anche nei commenti che a volte sono molto duri nei suoi confronti. Nei giorni scorsi era stata presa di mira una sua foto, ed in particolar modo la posizione delle sue gambe. Tante ironie su uno scatto che la diretta interessata non avrebbe mai pensato potesse arrivare a tante critiche. Nell’ultima foto che ha postato Barbara d’Urso ha mostrato ancora una volta la sua ironia. Mostrandosi in strada accanto alle barriere protettive dei cantieri. Che notoriamente sono di colore arancione. In evidenza la sua scollatura che ha mostrato il décolleté. Il commento della conduttrice allo scatto è stato: “Sole ed arancio”. Tanti i commenti ed i like di approvazione per lei. Ma come detto anche delle feroci critiche. “Adesso esci le te..e dopo le gambe?” ha commentato un follower. Ma tanti altre critiche sono arrivate alla conduttrice ‘colpevole’ di aver evidenziato la sua scolatura. Per altri follower la “deve smettere di postare foto ritoccate con photoshop per apparire più giovane”. Insomma, tante critiche che la diretta interessata continua a snobbare.