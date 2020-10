Barbara d’Urso è un personaggio seguitissimo anche sui social, ma spesso alcuni suoi atteggiamenti vengono fortemente criticati dai follower

La conduttrice è sempre al centro del’attenzione, e non solo quando è in televisione. Personaggio pubblico amatissimo ma anche chiacchieratissimo, è sempre in primo piano soprattutto quando pubblica qualche foto o video su Instagram. Il prezzo da pagare quando si è famosi è alto, e la storica conduttrice napoletana ha imparato sulla propria pelle che non bisogna mai adagiarsi sugli allori, nemmeno quando le cose vanno bene. L’amore del pubblico e di parte dei follower nei suoi confronti è sempre alto. Ma c’è anche da dire che non mancano polemiche ed attacchi personali. Nel mirino non solo il tipo di televisione che porta avanti (per qualcuno trash, per altri accusatori addirittura definita ‘spazzatura’), ma anche i modi di presentarsi in pubblico. Oggettivamente parliamo di una donna che a 60 anni appare ancora attraente e con un fisico perfetto. Ma come detto ci sono tanti suoi detrattori che non le perdonano nemmeno qualche foto più maliziosa. Ma Barbara d’Urso non si cura troppo dei commenti negativi sul suo conto, anche perché la stragrande maggioranza dei follower e dei telespettatori stanno dalla sua parte. Basti pensare che i numeri che colleziona in televisione sono sempre alti, e che sui social i like ed i commenti che arrivano ad ogni post pubblicato sono sempre tanti. Ma come detto prima, non si possono non tenere conto i commenti negativi. Che purtroppo per lei arrivano. Tanti follower l’accusano di voler modificare le foto e di ritoccarle per aggiustare il suo aspetto fisico. Anche nell’ultima pubblicata, la conduttrice ha messo in evidenza il suo fisico perfetto. Con le sue gambe in evidenza dal pantalone corto: “C’ è il sole” ha commentato. Tanti i commenti negativi al post, con qualcuno che ha rasentato la volgarità e la gratuità. “Non riesci proprio a non tenerle aperte” un commento che si è classificato da solo. Altri di questo tenore ce ne sono stati. In suo favore il commento di una fan page di Wanda Nara, che ha così zittito i detrattori della conduttrice: “A 60 anni ve lo sognate questo fisico”. La fan page dell’argentina ha così voluto tendere un aiuto alla conduttrice che come lei riceve tante critiche ed offese dai social. Come se ad una certa età fosse vietato mostrare un fisico, o non si dovrebbero mostrare certe foto. Con personaggi che mostrano la loro indecente concezione maschilista, con offese gratuite verso la conduttrice, ma in generale verso il mondo delle donne. Commenti che non dovrebbero essere mai presi in considerazione. Lo scherzo passi pure, ma le offese sono ben altre. Soprattutto quando poi arrivano da altre donne. In ogni caso, abbiamo postato la foto della conduttrice sotto, così da poter esprimere anche voi il vostro giudizio.