Elodie è irresistibile: nella nuova clip lascia i follower senza parole

Elodie ha pubblicato sul suo profilo Instagram la clip del video “Parli Parli” che l’ha vista impegnata con Carl Brave nel suo nuovo album

La cantante sta vivendo un periodo esaltante della sua carriera, che ha avuto un impennata verso l’alto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Da artista bella e preparata è riuscita a conquistare i suoi follower, che ne apprezzano le qualità come cantante. Un percorso importante il suo, con la viglia di continuare a stupire i fan che non si ferma. Poco fa ha postato una foto ed un video che hanno attirato l’attenzione dei follower di Instagram, che pure stravedono per lei. La compagna di Marracash ha avuto una collaborazione con Carl Brave nella sua ultima clip “Parli Parli”. I due insieme hanno scimmiottato le tante coppie che per mantenere in piedi una relazione sono costretti ad avere lunghe conversazioni telefoniche. “Parli Parli” è inserita nell’album “Coraggio” che è uscito lo scorso 9 ottobre. Un pezzo orecchiabile e simpatico, che ha messo in evidenza le doti dei due artisti che hanno collaborato al pezzo. In particolare i follower di Instagram hanno apprezzato anche le doti fisiche della cantante. Infatti nella clip Elodie è apparsa in grandissima forma. La sua bellezza disarmante ha colpito i follower che si sono detti ancora un volta pazzi di lei. Ma a rinforzare il suo personaggio già fortissimo, ci sono stati i commenti anche per la sua perfezione fisica, con le sue curve che non sono passate inosservate sul web. Migliaia i like ed i commenti al post che ha contenuto foto e video che riproponiamo sotto. Ennesimo successo per la cantante che sta vivendo come detto un percorso artistico meraviglioso, con la sua musica che viene apprezzata dai fan ed il suo personaggio che fa sognare i follower che non perdono occasione per far sentire il loro apporto sotto ad ogni post che pubblica.