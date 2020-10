Rita Rusic, la scollatura mostra un dettaglio bollente: “Andiamo al mare”

Rita Rusic senza veli: l’ex di Cecchi Gori ha pubblicato un video che ha mostrato un particolare bollente che non è sfuggito ai suoi follower

L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori è stata ancora una volta protagonista del web con i suoi post pubblicati su Instagram. Tante le foto ed i video che hanno suscitato l’interesse dei suoi ammiratori nell’ultimo periodo, soprattutto con le immagini dell’attrice e modella che hanno fatto perdere la testa ai follower. Per tutta l’estate ha catturato l’attenzione dei fan con pose in bikini, ma anche in questo autunno non ha mai smesso di attirare l’attenzione nei suoi confronti. Nell’ultimo video che ha pubblicato è stata definita irresistibile dai follower che hanno apprezzato ancora una volta il suo fisico perfetto e la sensualità che ha dimostrato. Insomma, ancora un successo per lei che rimane una delle donne più apprezzate del web. A 60 anni sembra aver fermato il tempo con il suo fisico scolpito e perfetto e le curve che lasciano a bocca aperta. In pantalone bianco e camicetta sbottonata, ha mostrato una scollatura che come detto ha catturato l’attenzione dei follower. Che non hanno perso tempo e si sono scatenati sotto il suo post con like e commenti. In modo provocatorio Rita Rusic ha commentato “Andiamo al mare?” per confessare la sua voglia di estate che è già forte. Ma anche l’atmosfera bollente che ha voluto trasmettere ai suoi ammiratori. Post che ha avuto un grandissimo successo e che ha dimostrato una volta in più la sua popolarità sul web. L’affetto nei suoi confronti in ogni caso è aumentato dalla partecipazione al Grande Fratello Vip dello scorso anno, quanto anche in televisione ha potuto dare il meglio di sé dimostrando di essere una donna attraente e bella. Il post lo abbiamo pubblicato sotto, il giudizio lo lasciamo a voi.