Elisabetta Gregoraci scoop: messaggi in codice con l’esterno “E’ una recita”

Vediamo insieme che cosa sta succedendo con Elisabetta Gregoraci, per alcuni messaggi in codice che ha inviato al Grande Fratello.

Lei è una donna davvero molto amata e seguita dal pubblico, vediamo insieme, che cosa sta succedendo in queste ultime ore dove si parla di alcuni messaggi in codice.

Vediamo cosa succede ad Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci scoop: messaggi in codice a qualcuno fuori “E’ una recita”

Durante la recente puntata del Grande Fratello Vip, in molti hanno notato qualcosa in particolare mente si svolgeva, l‘intervista doppi tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli.

Sembra, infatti, che la bellissima Elisabetta abbia voluto mandare, una sorta di messaggio in codice, fuori dalla casa più spiata d’Italia.

Ha infatti, fatto più volte, un gesto con la mano, e la cosa non è assolutamente sfuggita a molti spettatori.

Anche la nota influencer, Deianira Marzano, ha comunicato questa sua teoria, oltre a quella di alcune fan.

Il tutto, si è svolto mentre nelle domande, di un sorta di intervista doppia, si parlava della particolare amicizia tra Elisabetta e Pierpaolo.

La bella showgirl ha avvicinato la mano al petto e si è data vari colpetti, e le teorie che stanno circolando sul web sono varie.

Per qualcuno era un messaggio verso un eventuale compagno fuori dal grande fratello, mentre per qualcun altro, era rivolti al figlio Nathan, come se stesse recitando un copione, questa è la tesi di Deianira Marzano.

Al momento non ci sono informazioni o conferme in merito, ma probabilmente, nella prossima puntata del GF Vip si affronterà questo argomento.

E voi cosa ne pensate di quello che è successo, e delle voci che si stanno alzando dal web per i gesti che ha fatto Elisabetta Canalis durante l’intervista doppia?