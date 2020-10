Elena Morali: un suo gesto su Instagram scatena le fantasie dei follower

Elena Morali ha scatenato i follower di Instagram: un suo gesto preciso in uno scatto bollente ha creato l’entusiasmo del web

La showgirl è stata ancora una volta protagonista sui social, in particolar modo su Instagram. Dove nell’ultimo periodo è particolarmente attiva, anche per smentire notizie false sul suo conto. La relazione con Luigi Favoloso va a gonfie vele, ma nelle passate settimane ci sono state tante voci che avevano gettato ombre su di loro. Infatti si diceva che il loro rapporto, definito da sempre ‘finto’, potesse essere definitivamente crollato. Con una rottura che tanti in verità già si aspettavano. E invece la diretta interessata ha ribadito in più occasioni che il loro rapporto era solido e duraturo. E che solo degli impegni per il compagno impedivano di postare delle foto insieme sui social. Ma poco fa è arrivata una sorta di conferma dell’unione dei due con un commento di Favoloso ad uno scatto della compagna su Instagram. Si tratta di alcune foto con delle fragole su un vestito che mostrano il décolleté della showgirl. Che ha così commentato: “Do you like Fragoline???? 🍓”. Il primo commento al post è stato quello di Favoloso che ha così scritto: “Che bella la mia amata fidanzata”. Confermando sul web che il loro rapporto va a gonfie vele. E che non ci sono difficoltà tra di loro. Ma il web non si è troppo soffermato sul commento di Favoloso. Quello che è andato agli occhi è stata una delle tre foto del post che ha pubblicato Elena Morali. Un gesto bollente che ha scatenato parecchie fantasie nei follower. Con il gesto della lingua tra le dita che è stato interpretato con malizia dai follower. Che hanno commentato in tutti i modi possibili ed immaginabili il gesto della showgirl che ha attirato ancora una volta l’attenzione su di sé. Post che abbiamo pubblicato sotto, ed al quale non è altro da aggiungere, se non i vostri commenti.