Wanda Nara torna protagonista del web con una foto che non lascia spazio all’immaginazione dei follower con le sue curve in primo piano

Lady Icardi ha fatto impazzire i follower di Instagram con una foto che ha evidenziato un dettaglio bollente che non è passato inosservato. La bellezza argentina ancora una volta ha fatto parlare di se con uno scatto che in pochi minuti ha fatto il classico giro del web. Non si tratta sicuramente della prima volta che accade, sta di fatto che la moglie del calciatore del Psg sa bene come fare per farsi notare sui social. Per tutta l’estate non si è parlato che di lei e delle sue foto bollenti da Parigi o da Milano. In attesa della fine della stagione calcistica l’ex di Maxi Lopez è stata definita irresistibile dalla stragrande maggioranza dei suoi ammiratori. Che hanno fatto sentire l’entusiasmo nei suoi confronti a suon di like e di commenti positivi. Non sono mancate anche le polemiche, che quando si tratta di lei non mancano davvero mai. Infatti Wanda Nara è un personaggio pubblico amato ma anche molto criticato per via di alcuni suoi atteggiamenti che sono ritenuti eccessivi. Soprattutto quelli che mettono in risalto la sua esplosività fisica che fa perdere la testa ai suoi ammiratori. Non è difficile per l’argentina trovare consensi nel pubblico. Cosa che ha fatto per esempio con l’ultimo post dove ha voluto mettere in evidenza una parte importante della sua giornata. Che rimane quella dell’allenamento fisico, che non trascura mai. In evidenza ancora una volta le sue curve, con il décolleté in primo piano che ha lasciato a bocca aperte i follower. Sul post si è scatenata una vera e propria pioggia di like e di commenti da parte dei suoi fan che diventano sempre di più. Tantissimi anche i commenti ironici di fan che si dicono pazzi di lei e della sua bellezza e sensualità. Caratteristiche che ha mostrato ancora una volta con il post che abbiamo riproposto sotto.