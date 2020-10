Belen Rodriguez irresistibile in intimo. I follower: “Vinci contro tutte”

Belen Rodriguez ha infiammato il web con una foto che ha messo in risalto le sue doti fisiche che fanno impazzire i follower di Instagram

La showgirl rimane da sempre uno dei personaggi più amati del pubblico. Sia da quello televisivo che di quello su Instagram. Inutile nascondere che si parla di una donna bellissima e con un fisico perfetto che fa perdere la testa ai suoi ammiratori. Dalla rottura con Stefano De Martino la bellezza argentina è finita più volte nel mirino del gossip, con le varie relazioni che ha portato avanti e che non sono durate nel tempo. In attesa che si possa fare chiarezza definitiva nella sua vita sentimentale, riesce comunque a far parlare di se con foto e video che pubblica sui social. Scatti anche bollenti che non passano inosservati, anche per le sue doti fisiche che non lasciano spazio all’immaginazione. Insomma, l’argentina rimane una delle donne più amate dagli italiani, anche se nell’ultimo periodo è stata anche la più chiacchierata. Tanti i post che hanno messo in evidenza la sua esplosività fisica e quella perfezione che non lascia indifferenti. Se poi si aggiunge la sua bellezza ed estrema sensualità si capisce il perché ci sono migliaia di follower che impazziscono per lei e che si dicono innamorati dell’ex di Stefano De Martino. Nell’ultimo scatto che abbiamo pubblicato sotto, è stata davvero irresistibile per i follower. Che non hanno esitato a commentare lo scatto e ad esprimere il loro gradimento nei suoi confronti. Come detto tanti follower hanno espresso il loro estremo gradimento nei confronti di Belen Rodriguez che rimane una delle donne preferite dagli italiani. In intimo ha evidenziato ancora una volta le due curve. Una foto che in pochi minuti ha raggiunto numeri record. E che ha fatto impazzire i follower di Instagram che sempre più numerosi fanno sentire il loro gradimento nei suoi confronti: “Vinci contro tutte” ha scritto un fan innamorato della bellezza argentina.