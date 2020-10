Vediamo insieme quale fotografia ha pubblicato nelle scorse ore Emma Marrone, e cosa le crea un dolce ricordo.

Lei è una delle cantanti più apprezzate e stimate in Italia, per la sua bellissima ma anche molto riconoscibile voce, stiamo parlando di Emma Marrone.

Vediamo meglio insieme che cosa è successo nelle ultime ore.

Emma Marrone: ogni volta è un dolce ricordo che riaffiora

Come ormai sappiamo, da qualche settimana Emma Marrone, oltre ad essere in vetta alle classifiche con il suo nuovo lavoro discografico, ovvero la canzone Latina, la possiamo ammirare anche in una veste insolita per lei.

LEGGI ANCHE —-> BALLANDO CON LE STELLE ENNESIMO PROBLEMA: ROSALINDA CELENTANO IN DUBBIO

Infatti è diventata giudice di un talent musicale, ma non quello che lo ha lanciata ovvero amici, bensì per X Factor.

Il programma, riscuote davvero molto successo ed ha un grandissimo seguito di pubblico, ed anche da qui sono usciti numerosi talenti musicali.

Emma Marrone, come tutti sappiamo, recentemente ha comunicato di aver sconfitto nuovamente un brutto male che l’ha colpita più volte.

LEGGI ANCHE —-> FEDEZ FA UN GESTO SPECIALE: “PAGA LUI L’INTERVENTO….NOI NON POTEVAMO”

Ma in questa ultima fotografia che ha pubblicato, c’è qualcosa di particolare che le ritorna in mente.

Stiamo parlando dei ricordi legati alle bellissima città di Venezia, che come lei stessa ha scritto, dono indelebili, e le riaffiorano ogni volta che torna, per un qualsiasi motivo, sia personale che lavorativo.

In questa immagine, poi indossa un bellissimo completo dal taglio maschile color beige con una maglietta molto scollata nera che mette in evidenza il suo florido décolleté.

Anche se non sembra essere molto truccata, il suo volta incanta ed è davvero bellissima come non mai.

E voi avete un posto del cuore che ogni volta vi fa tornare in mente mille ricordi come la bellissima e bravissima Emma Marrone?