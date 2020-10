Fedez fa un gesto speciale: “Paga lui l’intervento….noi non potevamo”

Vediamo insieme che cosa ha fatto il super famoso, e amato dal pubblico, Fedez, che ha lasciato tutti senza parole per la sua dolcezza.

Il cantante Fedez, insieme alla moglie Chiara Ferragni, formano una coppia molto amata dal pubblico di ogni età, e non si tirano mai indietro se c’è bisogno di dare una mano a qualcuno.

Ma vediamo meglio insieme che cosa è successo, di davvero speciale, nelle ultime ore.

Fedez fa un gesto speciale: “Paga lui l’intervento….non non potevamo”

Le parole sono quelle di una ragazza, che come lei stessa ha dichiarato, non smetterà mai di ringraziare Fedez, per il grande aiuto che ha dato alla sua famiglia.

Fedez, infatti, ha partecipato ad una raccolta fondi, nata per salvare e operare il cane Leo, che altrimenti rischia di morire.

Per questo intervento, alla famiglia servivano 639 euro, e la ragazza ha deciso di aprire una raccolta fondi, per cercare aiuto, dato che non potevano spendere una somma così alta.

Il cantante, amato da tutti, Fedez, ha deciso quindi di donare 500 euro, che erano la somma mancante alla raccolta fondi, per operare Leo.

La ragazza ha pubblicamente scritto sul suo profilo social di Twitter le seguenti parole:

“Grazie Fede, non smetterò mai di dirlo: sei una persona speciale….Io e papà stiamo praticamente piangendo”

Il messaggio della ragazza, in pochissimo tempo è stato condiviso ed ha fatto il giro del web, lasciando senza parole moltissime persone.

Leo, ha due ernie bilaterali che gli schiacciano la prostata e può rischiare un blocco intestinale, subirà due interventi ed al momento la famiglia spera che tutto si risolva per il meglio.

E voi cosa ne pensate di questo bellissimo gesto fatto da Fedez, in aiuto di un cagnolino malato di una sua, probabile, fan?