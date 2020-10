Francesca Cipriani: querelle con il Divino Otelma, interviene Giucas Casella

Francesca Cipriani ha ricevuto una lettera di risarcimenti dal legale del mago, a suo favore c’è la presa di posizione del celebre mentalista

La showgirl è finita al centro dell’attenzione per una volta non per le sue esuberanze fisiche esposte in televisione. La patata bollente le arriva dal passato, dalla partecipazione all’Isola dei Famosi. L’incidente con il Divino Otelma ha prodotto degli strascichi legali che sono arrivati alla Pupa come un vero fulmine a ciel sereno. Mai avrebbe potuto immaginare che si fosse arrivati a tanto, eppure la richiesta del legale del mago le è arrivata. Con sommo stupore per lei e per altri personaggi dello spettacolo. In suo soccorso è arrivato il parere del celebre mentalista Giucas Casella. Che dai microfoni di RTL102.5 ha espresso la sua opinione sull’accaduto. Prendendo le parti della showgirl asserendo che il mago “forse cercava un po’ di pubblicità, qualche presenza in televisione visto che non si vedeva da tempo”. Una bordata quella del mentalista che va a favore della Pupa. Che gongola dopo queste dichiarazioni, che sono state anche di stima nei suoi confronti. L’accaduto però non sembra aver sortito effetti devastanti su Francesca Cipriani. Che da Instagram ha continuato a postare delle foto bollenti che hanno deliziato i suoi follower. Diciamo che nei giorni scorsi la showgirl ha dato il meglio di sé con dei post che hanno messo in evidenza le sue curve bollenti che non sono passate inosservate. E che hanno scatenato i follower che non si sono trattenuti ed hanno scatenato sotto le foto che ha pubblicato vere e proprie piogge di like e commenti. Non è difficile per lei raggiungere certi numeri, soprattutto quando mette in evidenza le sue curve bollenti che in pochi minuti fanno il giro del web. L’ultimo post ha evidenziato ancora una volta il suo décolleté, foto che abbiamo postato sotto e che non ha bisogno di ulteriori commenti.