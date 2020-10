Vediamo insieme di capire le voci che stanno circolando per quanto riguarda il cambio della messa in onda per il Grande Fratello Vip.

Sembra che nella casa più spiata d’Italia, non ci sia un momento di tregua, ogni giorno succede qualcosa di particolare.

Cerchiamo di capire questa notizia che ha iniziato a circolare nelle ultime ore.

Grande Fratello Vip cambia tutto: il giorno e la durata della messa in onda

il programma che va in onda, per il momento, solamente una volta alla settimana è quello del Grande Fratello Vip, dove ogni giorno succede qualcosa di particolare.

Dalla proposta di matrimonio per Myriam Catania, alla rissa inscenata tra Oppini e Zorzi, quindi una edizione davvero bollente.

Il Grande Fratello vip è un programma davvero molto amato e seguito dal pubblico, ed ogni volta fa il pieno di ascolti.

Ma nelle ultime ore, per quanto riguarda il programma condotto da Alfonso Signorini, sta iniziando a girare una voce particolare, ovvero un possibile cambio di messa in onda.

Cerchiamo di capire bene che cosa hanno dichiarato, tramite il loro profilo social di Instagram, i sempre bene informati di Tvblog.it

Come possiamo leggere, hanno dichiarato, che probabilmente, il programma andrà in onda non più una volta alla settimana, bensì due.

E la durata del programma si potrebbe allungare ulteriormente, anche se per il momento non è stato confermato ancora da nessuno.

Il post che hanno pubblicato su Instagram è stato sommerso letteralmente di commenti, e segni di interesse.

E voi siete d’accordo con queste eventuale modifica alla messa in onda del programma dalla casa più spiata d’Italia?