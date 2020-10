Paola Di Benedetto, la maglietta aderente fa impazzirei fan: “La più bella”

Paola Di Benedetto fa impazzire i follower di Instagram con un post che la mostra in maglietta aderente, con le sue forme in primo piano

La trionfatrice del Grande Fratello Vip dello scorso anno sta attraversando un periodo molto felice della sua vita. Dalla vittoria al reality ad oggi il suo è stato un successo costante e graduale. Prima la stabilità del rapporto con il compagno Federico Rossi. Poi la meritata estate dopo il periodo di isolamento per l’emergenza Coronavirus. Con tantissimi post insieme al compagno che hanno messo in evidenza il sui fisico esplosivo e delle curve che hanno fatto sognare i suoi ammiratori. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha cominciato un avventura importante su Rtl 102.5. In un post su Insagram ha annunciato questa importante novità ai follower: “Una vita noiosa non la voglio! E allora eccomi pronta per un’altra avventura 💥 @rtl1025 ogni week end dalle 13 alle 15 con @max_parisi68 ❤️”. Da quel momento in poi tanti sono stati i post che ha pubblicato e che l’hanno mostrata in forma smagliante. Felicità per come vanno le cosa attualmente in campo lavorativo e sentimentale, ma anche in perfette condizioni fisiche. Con i follower che si dicono pazzi di lei e della sua esplosività fisica. Nell’ultimo post che ha pubblicato ha sbalordito il web. Ma soprattutto ha esaltato i suoi ammiratori, che sono rimasti a bocca aperta per la sua bellezza e sensualità. Paola Di Benedetto è oggettivamente una bellissima ragazza. Ed il suo successo è sicuramente meritato. Nella foto che abbiamo pubblicato sotto ha infiammato i follower per via del suo abbigliamento che l’ha resa sexy ed attraente. In jeans e maglietta bianca, con il suo fascino ha catturato l’attenzione del web. Soprattutto la maglietta bianca aderente ha mostrato le sue curve bollenti che non sono sfuggite ai fan. Il post, come potrete notare, ha avuto un successo clamoroso, con una pioggia di like e commenti a conferma della sua popolarità che la fa apparire come uno dei personaggi più ricercati sul web.