GF Vip, televoto truccato salva un concorrente? “Arrivati voti irregolari”

Gf Vip nella bufera: per il Codacons ci sarebbe una violazione nell’applicazione del televoto. Pronto l’esposto all’Agcom per fare chiarezza

Arriva una brutta notizia per i fan del Grande Fratello Vip, che rischia guai seri per una contestazione del televoto da parte del Codacons. L’associazione per i diritti dell’ambiente degli utenti e dei consumatori ha raccolto una serie di segnalazioni sulla rete da parte di utenti che hanno segnato delle anomalie che riguardano l’ultima puntata. Si tratta dell’utilizzo del sistema del televoto che avrebbe avuto un anomalia. Ricordiamo che la nomination finale ha riguardato l’attrice Adua del Vesco e Franceska Pepe, che tutti davano per favorita. Invece, con grandissimo stupore, si è assistito all’eliminazione di quest’ultima. Il regolamento del GF Vip prevede che si possa procedere al voto esclusivamente dagli utenti italiani maggiorenni. Invece le segnalazioni che sono arrivate al Codacons hanno riguardato proprio delle anomalie per voti che sono arrivati a favore dell’attrice dalla Spagna. E questi voti non sarebbero stati nemmeno pochi. Una patata bollente che mette in grande imbarazzo Mediaset. Infatti se confermata l’anomalia, si potrebbe andare incontro a sanzioni o eventualità più gravi. Si parla addirittura di chiusura del programma, ma a questo punto sembra abbastanza prematuro fare ogni previsione. Il Codancon ha pronto un esposto all’Agcom per far luce sulla vicenda al più presto. Fan del programma con il fiato sospeso per una grana che getta qualche ombra sulla regolarità del televoto. Tanti gli hastag che si possono leggere su Twitter #espanasalvaadua che fanno cadere più di un sospetto. In attesa che la situazione possa essere chiarita, i fan cercano di capirci qualcosa. In caso accertato di violazione si capisce che gli utenti italiani sarebbero stati danneggiati spendendo dei soldi mentre il televoto avrebbe dato la possibilità di votare anche all’estero. Con l’esito palesemente alterato nel risultato che poi ha decretato l’eliminazione di Franceska Pepe.