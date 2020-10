Gf Vip, Stefania Orlando vuole abbandonare: “Non servo a niente qui dentro”

Gf Vip, nuovo colpo di scena: adesso i dubbi sulla permanenza all’interno della casa riguardano la conduttrice che ha avuto un crollo inatteso

Nelle ultime ore la conduttrice ha avuto una forte crisi che l’ha spinta a pensare di voler abbandonare il gioco. Un crollo inatteso per lei che alla vigilia era accreditata come un personaggio forte in grado di poter puntare alla vittoria finale. Una big insomma, insieme a Matilde Brandi. Invece c’è da considerare che proprio le due donne hanno avuto, per motivi diversi, delle vere e proprie crisi di identità all’interno della casa. L’ex moglie di Andrea Roncato è scoppiata in lacrime, per poi venire consolata da Tommaso Zorzi e Miriam Catania, che prima di tutti hanno cercato di di far cambiare idea alla conduttrice. Che rischia di prendere la clamorosa decisione se nelle prossime ore non riesce a superare questo momento duro. Già nei giorni scorsi la conduttrice aveva ammesso la sua delusione per non essere una mamma. Uno sfogo che già aveva colpito i suoi coinquilini della casa. Ma dopo qualche giorno si sperava che la sua crisi potesse essere passata. E’ stato principalmente Tommaso Zorzi a fare pressione su Stefania Orlando, e a convincerla a rimanere all’interno della casa. Affermando che probabilmente la sua era solo una crisi momentanea, che può capitare a chiunque. “Ti sei solo svegliata male” le ha ripetuto più volte l’influencer, che ha legato tanto con la conduttrice in questo primo mese scarso all’interno della casa. Le prossime ore saranno fondamentali nella decisione della concorrente, che scioglierà forse le sue riserve. C’è da dire che momenti come quelli che sta vivendo la conduttrice sono frequenti nei concorrenti del GF Vip. Non è per nulla facile come potrebbe invece sembrare avere dei rapporti di convivenza con tante persone. La speranza dei fan è quella di un ripensamento da parte della Orlando, che rimane comunque uno dei personaggi più amati del pubblico.