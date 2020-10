Benedetta Parodi da giovane è irriconoscibile: “Tempi indimenticabili”

Benedetta Parodi ha pubblicato su Instagram una foto che ha mostrato il suo aspetto da giovane, quando era negli Usa per motivi di studio

La conduttrice ha pubblicato su Instagram una foto del passato, che si riferisce al periodo di studi negli Usa. La foto ha riscosso un grande successo per lei, anche se i follower di Instagram hanno potuto notare l’aspetto completamente diverso da quello che la moglie di Fabio Caressa mostra oggi. Giovane e bella, con occhialini da sole e berretto blu e capelli lunghi, ha così commentato lo scatto: “La mia prima volta in 🇺🇸 America…indimenticabile! Nei giorni liberi dallo studio amavo perdermi tra i mercatini di Manhattan a caccia di affari!”. Dal suo commento si capisce che la sorella di Cristina si trovava a Manhattan per motivi di studio, e che già al tempo amava perdersi tra i mercatini. Oggi Benedetta Parodi è una conduttrice affermata che sta vivendo un periodo davvero speciale della sua carriera lavorativa. Non solo la sua celebrità sui social, con ricette e consigli ai follower che lasciano a bocca aperta. Ma anche programmi televisivi sempre legati al mondo del food e della cucina. Oltre a questo la conduttrice è impegnata in un programma radiofonico e da poco ha ufficializzato l’uscita del suo nuovo libro “Una poltrona in cucina”. La foto che ha pubblicato su Instagram che riguarda il suo passato è raccontata proprio nel suo libro, come si evince nella parte finale del messaggio dove la diretta interessata invita i suoi lettori ad acquistare il testo. Che contiene tanti aneddoti della sua vita e molte ricette inedite. Insomma, un motivo in più per prenderne possesso quanto prima. Tanti i like ed i commenti al post da parte dei follower che hanno gradito la sorpresa dal passato della conduttrice. Che anche grazie a questi aneddoti che racconta in pubblico ai suoi fan rimane uno dei personaggi televisivi e del web più amati ed apprezzati del momento.