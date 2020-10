Federica Pellegrini ed il suo allenatore stanno insieme: i due sono stati avvistati mano nella mano in una passeggiata romantica a Roma

La campionessa del nuoto è finita al centro delle attenzioni del gossip per la sua situazione sentimentale. E lo scoop lo ha lanciato il settimanale “Chi” con una foto che ufficializza la relazione tra la nuotatrice ed il suo allenatore Matteo Giunta. Il giornale diretto da Alfonso Signorini infatti ha pubblicato uno scatto che non lascia spazio a dubbi ed interpretazioni. I due si notano in atteggiamenti di complicità all’interno di un locale, e poi mano nella mano ed abbracciati in una passeggiata per le strade di Roma. La notizia arrivata da “Chi” non fa altro che confermare delle voci che ormai dal 2017 ipotizzavano questa relazione tra i due. Questa amicizia ‘speciale’ tra la nuotatrice e l’allenatore che sarebbe stata anche causa della rottura del rapporto tra lei ed il suo ex Filippo Magnini. La campionessa si allena in vista delle sue ultime Olimpiadi che si terranno in Giappone nel 2021, e si allena come sempre con il suo allenatore Matteo Giunta. Nelle scorse ore Federica Pellegrini aveva fatto parlare di sé anche per via di una foto postata su Instagram che aveva destato qualche sospetto. Infatti un pancino sospetto aveva fatto parlare di una una sua possibile gravidanza. Notizia smentita categoricamente dalla diretta interessata. Anche nella puntata delle Iene di ieri sera 6 ottobre la campionessa aveva smentito la gravidanza anche grazie ad un test fatto al momento. Un modo scherzoso per smentire ogni possibile gossip. Invece nessuna smentita per quel che riguarda la sua relazione con Matteo Giunta, il suo allenatore. Dal settimanale di Alfonso Signorini pare evidente che i due stiano insieme. Prima la cena presso il ristorante stellato “Il Pagliaccio”, poi la passeggiata romantica mano nella mano, ma anche abbracciati, senza paura di essere visti in pubblico. Un segnale questo che arriva come la conferma della loro relazione.