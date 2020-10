Vediamo insieme che cosa sta succedendo ai ballerini di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci, per nuovi problemi di salute.

Il programma che va in onda il sabato sera, condotto dalla bravissima Milly Carlucci, ovvero Ballando con le stelle, sembra che sia costellato da una serie di problemi, per quanto riguarda i ballerini.

Vediamo meglio insieme, che cosa è successo nelle ultime ore.

Milly Carlucci: nuovi problemi di salute per i ballerini di Ballando con le Stelle

il programma dove vari personaggi del mondo dello spettacolo si cimentano come ballerini, ovvero Ballando con le stelle, è molto seguito ed amato dal pubblico a casa.

LEGGI ANCHE —-> GIORGIA PALMAS IRRICONOSCIBILE SU INSTAGRAM: “MA COSA TI è SUCCESSO?”

Ma l’edizione di quest’anno sembra essere costellata di problemi, ed imprevisti, come prima cosa, doveva andare in onda a marzo, ma è iniziato a settembre, a causa dell’emergenza sanitaria in corso per il Coronavirus, ed in un primo momento, non si sapeva se veniva fatto o meno.

Il programma poi va in onda in diretta, e quindi, mentre si cerca di affrontare un problema così rilevante a livello mondiale, non è certo semplicissimo portalo avanti.

Successivamente, poi, anche prima dell’inizio del programma, alcuni partecipanti sono risultati positivi al Coronavirus, come Samuel Peron, che ancora non può partecipare a Ballando con le Stelle.

LEGGI ANCHE —-> BELEN RODRIGUEZ, IL POST IN INTIMO SCATENA I FAN: “CHI TI IMITA PERDE TEMPO!”

E’ stato poi il turno di Raimondo Todaro, che è stato ricoverato e operato di appendicite, ed è tornato, diciamo in pista con una breve esibizione, lo scorso sabato.

Ma adesso un nuovo infortunio, e questa volta è successo a Alessandra Mussolini, che ha subito un colpo al naso, e dovrebbe partecipare sabato al programma ma ancora non è certo, come ha dichiarato la stessa Milly Carlucci.

Una sorta di bollettino di guerra settimanale, quello che fa la padrona di casa di Ballando con le stelle, ma ha anche anticipato una enorme sorpresa, ovvero i ballerini per una notte di sabato saranno: Mihajlovic e la moglie.

E voi seguite il programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle? Cosa ne pensate di questi nuovi ballerini?