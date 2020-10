Belen Rodriguez, il post in intimo scatena i fan: “Chi ti imita perde tempo”

Belen Rodriguez irresistibile su Instagram con una serie di scatti in chiaroscuro che hanno fatto sognare i fan che si dicono pazzi di lei

La showgirl ha fatto ancora una volta parlare di sé grazie alla sua straordinaria bellezza e sensualità. Che in televisione non passa inosservata. Ma che trova la passione dei follower sul web. Infatti il suo profilo Instagram è costantemente osservato dai tanti seguaci che si ritrova. Ad oggi sono 9,7 i milioni di suoi ammiratori che non perdono occasione per far sentire la propria voce a suon di like e di commenti. Passata la delusione e la rabbia per la fine della storia con il suo ex Stefano De Martino, ha trascorso tutta l’estate tra fiamme passeggere e famiglia. Insieme alla sorella Cecilia (che a sua volta aveva avuto un periodo di crisi con Ignazio Moser) si è goduta le sue vacanze italiane nello splendido scenario della Costiera Amalfitana e Sorrentina, ma anche la suggestiva particolarità dell’isola di Capri. Insomma, non se l’è passata male. Molto attiva come sempre sui social, ha dilettato i suoi follower con una serie di scatti bollenti che hanno catturato l’interesse generale. Nelle ultime foto è stata definita ancora una volta irresistibile dai suoi ammiratori, che hanno raggiunto un numero impressionante. E che certificano la sue popolarità da personaggio pubblico. Tra le donne più amate dal suo arrivo in Italia, con l’intimo ha esaltato le sue curve e fatto sognare i follower. Che si sono scatenati con commenti e like sotto al post (che abbiamo pubblicato di seguito). Come detto sono stati tanti i commenti di ovazione per Belen Rodriguez che ha ricevuto l’ennesima ovazione. “Chi ti imita perde tempo” ha scritto un follower che si è detto pazzo di lei. Per il resto solo complimenti per la sua straordinaria bellezza e sensualità che emerge come sempre, quando mette al centro dell’attenzione il suo fisico scolpito e le curve bollenti.