Giorgia Palmas irriconoscibile su Instagram: “Ma cosa ti è successo?”

Vediamo insieme la fotografia che ha pubblicato direttamente Giorgia Palmas su Instagram dove si mostra irriconoscibile.

Lei è una velina davvero molto amata e seguita dal pubblico, e recentemente ha dato alla luce la sua seconda bambina.

Ma vediamo insieme come si è mostrata su Instagram, in queste ultime ore.

Giorgia Palmas: si mostra irriconoscibile su Instagram

Come sappiamo, la bellissima e super conosciuta ex velina del tg satirico di Striscia la Notizia, Giorgia Palmas è diventata da pochissimo nuovamente mamma della piccola Mia il 25 settembre.

LEGGI ANCHE —-> JUSTINE MATTERA SENZA VELI SCATENA IL WEB: “MA CHE NE SANNO LE VENTENNI”

La piccola è nata dall’amore con il nuotatore Filippo Maignini, che dura da varia anni, ma Giorgia ha anche un’altra figlia, Sofia Bombardini, avuta da una precedente relazione.

Giorgia, ovviamente è molto felice di questo momento particolare che sta vivendo, per l’arrivo della piccola Sofia.

Ma come spesso accade i primi momenti a casa sono sempre un po’ difficili per via delle varie, e soprattutto numerose cose che si sono da fare, anche per chi era già abituato da una precedente bambina.

LEGGI ANCHE —-> BENEDETTA ROSSI FURIOSA, HA ESAGERATO: “NON LO FARE MAI PIù”

Ma torniamo alla fotografia che ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram, in queste ultime ore, dove si è mostrata irriconoscibile.

Ma il motivo di questa fotografia non è dovuta, alla piccola Sofia, bensì a come ha lasciato asciugare i suoi capelli, senza fare la normale piega e passare la piastra.

La fotografia è molto simpatica, ed è stata commentata da moltissime persone nel giro di poco tempo.

Giorgia, dopo la nascita della piccola, sembra ancora più bella, ed in molti hanno notato in lei una luce bellissima.

E voi cosa ne pensate di questa particolare immagine che ha pubblicato sul suo profilo social di Instagram?