Elisabetta Canalis: l’allenamento bollente sul terrazzo fa il giro del web

Sembrano stupidi ma questi esercizi ,se fatti bene ,servono tantissimo. Non sono mai stata una fan della ginnastica in generale ( a parte di quella artistica che vediamo in TV) però con gli anni (e gli acciacchi dati dai vari sport ) mi sono ricreduta sull’efficacia di un training più mirato ad agire sulle diverse zone del corpo “isolandole” ed allenandole con più precisione. Come risultato ho sicuramente meno mal di schiena (nonostante il Muay Thai/ kick sia la sua causa principale) e più definizione. Per il resto mangiate, bevete ,godetevi la vita e non privatevi delle cose che vi fanno stare bene, lo sport per me è una di quelle… ma anche una torta al cioccolato o una pizza lo sono! Bacii ❤️ #training #abs #legs Thanks @naturalpilates and @laurawilson90212 for supervising 😀