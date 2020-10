Vediamo insieme che cosa è successo, in cucina, alla super amata Michelle Hunziker di davvero particolare e disgustoso.

Lei è una presentatrice davvero molto amata dagli italiani, e non solo, stiamo parlando di Michelle Hunziker.

Cerchiamo di capire meglio cosa le è accaduto di così sgradevole.

Michelle Hunziker: l’incidente in cucina è davvero nauseante

La super amata dal pubblico Michelle Hunziker pubblica, sul suo profilo social di Instagram, tutto quello che le succede, e non ha alcun tipo di problema a mostrare anche dei piccoli problemi che ci possono essere in famiglia.

LEGGI ANCHE —> BENEDETTA PARODI DA GIOVANE è IRRICONOSCIBILE: “TEMPI INDIMENTICABILI”

Ma andiamo per ordine, Michelle al momento sta registrando le puntate del programma, campione di successi All Togheter Now.

Quindi è sempre molto impegnata con il lavoro, ed ovviamente anche con la sua numerosa famiglia, avendo anche due bambine piccoline che devono essere seguite, oltre al marito e ai vari cani.

LEGGI ANCHE —> GIORGIA PALMAS IRRICONOSCIBILE SU INSTAGRAM: “MA COSA TI è SUCCESSO?”

E proprio per un problema successo con loro, questa mattina il risveglio di Michelle non è stato uno dei migliori.

Come lei stessa ha dichiarato nelle stories di Instagram, una volta uscita dal letto ed entrata in cucina, ha trovato, diciamo una sorta di regalino da parte dei suoi cani.

Ma con la solita simpatia ed umorismo che la contraddistinguono da sempre ha dichiarato sorridendo:

“Vorrà dire che sarà una giornata fortunata”

E voi come avreste reagito se vi trovavate in una situazione del genere appena svegliati, e magari con i minuti contati per le tante cose da fare e preparare prima di andare al lavoro o a scuola?